In der kommenden Woche! Mit fast dem gesamten Rest aller DAX-Titel. Das wird ebenfalls spannend und mit Sicherheit gibt es weitere Überrschungen. Beides zusammen ist dann der Qualitätstest auf alle Gewinne von März bis Mai, nunmehr gemessen an den Fakten und Perspektiven. Das geht in Ordnung.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de