Zug, 31. Juli 2020

HBM Healthcare Investments informiert über den Börsengang von Cathay Biotech; Positive Auswirkungen auf den Inneren Wert je HBM-Aktie (NAV) erwartet

Cathay Biotech (Chinesischer Name: ??????????????) (SSE STAR Market: 688065), ein bislang privates Unternehmen im Portfolio der HBM Healthcare Investments, gab heute Details zum Börsengang an der chinesischen Technologiebörse in Shanghai («SSE STAR Market») bekannt.

Das Unternehmen gibt 41.66 Millionen neue Aktien zum Ausgabepreis von CNY 133.45 je Aktie aus und nimmt dadurch CNY 5.56 Milliarden (CHF 721 Mio.) an neuem Kapital auf. Der erste Handelstag der Cathay Aktie ist auf den 12. August 2020 festgelegt.

HBM Healthcare Investments ist seit 2006 an Cathay beteiligt und investierte insgesamt CNY 282 Millionen (CHF 37 Mio.) in das Unternehmen. Die Beteiligung war bisher mit CNY 1.593 Milliarden (CHF 207 Mio. / CNY 53.80 je Aktie) bewertet. Zum Zeitpunkt des Börsengangs und auf Grundlage des Ausgabepreises für die neuen Aktien hält HBM Healthcare Investments 29.6 Millionen Aktien von Cathay im Gesamtwert von CNY 3.95 Milliarden (CHF 512 Mio.), was einem Besitzanteil von 7.1% entspricht.

Anwendung eines «Lock-up Diskonts» für die Bewertung

Die von HBM Healthcare Investments gehaltenen Cathay Aktien unterliegen einer Verkaufsrestriktion von 36 Monaten («Lock-up Periode»). Daher wird HBM Healthcare Investments die Beteiligung an Cathay für die Finanzberichterstattung und die periodischen NAV Publikationen mit einem Abschlag zum Börsenkurs bewerten. Der Abschlag wurde über ein Optionsmodell ermittelt und beläuft sich initial auf 18 Prozent. Der prozentuale Abschlag wird auf dem jeweiligen Börsenkurs von Cathay angesetzt und linear über 36 Monaten reduziert (0.5 Prozent pro Monat), so dass mit Ablauf der Lock-up Periode kein Abschlag mehr besteht.

Die bei einem Verkauf der Beteiligung allfällig in China geschuldete Kapitalgewinnsteuer von 10 Prozent sowie mögliche weitere Abgaben werden unverändert zur bisherigen Praxis separat zurückgestellt und bei den NAV Publikationen berücksichtigt.

HBM Healthcare Investments erwartet, dass sich der Börsengang von Cathay positiv auf den Inneren Wert je HBM-Aktie (NAV) auswirkt. Auf Grundlage des Ausgabepreises, nach Abzug des Lock-up Diskonts und der Steuerrückstellung, würde sich der NAV um CHF 23.50 (+9.7 %) erhöhen. Der dabei berücksichtige Lock-up Diskont entspricht einem Wert von CHF 10.15 je Akie. Der Aktienkurs von Cathay kann nach Handelsstart möglicherweise grösseren Kursschwankungen unterliegen, was angesicht des Umfangs dieser Beteiligung im Portfolio von HBM Healthcare Investments einen entsprechenden Einfluss auf den NAV haben kann.

Synthetische Biologie - ein Wachstumsmarkt mit grossem Potenzial für die Zukunft

Cathay ist ein auf die synthetischer Biologie und andere Gebiete fokussiertes High-Tech-Unternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von neuen Materialien beschäftigt, die auf biologischen Herstellungsprozessen beruhen. Die derzeit vermarkteten Produkte des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die Wertschöpfungskette der Polyamidindustrie, d.h. auf biobasiertes Polyamid und Rohstoffe, die für die Herstellung von biobasiertem Polyamid verwendet werden können, darunter DC12 (Laurinsäure), DC13 (Brassylsäure) und biobasiertes 1,5-Diaminopentan. Cathay ist eines der weltweit führenden Unternehmen, das die Bioproduktion von neuen Materialien in industriellem Massstab einsetzt.

Durch Polymerisation von zweibasischer Säure und Diamin kann Polyamid hergestellt werden, das auch als synthetischer Rohstoff für Parfüm, Schmelzkleber, Schmieröl, Farbe, usw. verwendet werden kann. Gegenwärtig werden die Produkte von Cathay in verschiedenen Bereichen wie Automobilen, elektronischen Geräten, Textilien, Medizin, Parfüms usw. eingesetzt. Zur Kundschaft von Cathay gehören DuPont, Ems Chemie, Evonik, Novo Nordisk und andere international bekannte Unternehmen.

Die von Cathay hergestellten langkettigen, dibasischen Säuren haben eine dominierende Stellung auf dem Weltmarkt. Das biobasierte 1,5-Diaminopentan des Unternehmens (derzeit hauptsächlich für den internen Gebrauch hergestellt; teilweise werden Kunden für die Entwicklung von nachgelagerten Anwendungen beliefert) und die Polyamid-Produkte haben die Pilotversuche abgeschlossen, und die kommerzielle Produktionslinie der Anlage in Wusu befindet sich in der Inbetriebnahme. Es wird erwartet, dass die kommerzielle Herstellung dieser Produkte das Engpassproblem der inländischen dualen Monomer-Polyamid-Industrie, deren Kernrohstoffe auf Importe angewiesen sind, lösen und dem Markt und den Kunden neue Materialien aus nachwachsenden Biomasserohstoffen zur Verfügung stellen wird.

Als revolutionäre Produktionsmethode verwendet die Bioherstellung Biomasse als Rohstoff oder biologische Methoden für die Verarbeitung und Umwandlung von Material und liefert Industriegüter für die nachhaltige Entwicklung. Der Produktionsprozess ist umweltfreundlich, mild und wirtschaftlich. Der zukünftige Entwicklungsraum ist sehr breit, um die übermässige Abhängigkeit des Menschen von traditionellen petrochemischen und chemischen Produkten sowie die damit verbundenen Umweltverschmutzungs- und Sicherheitsrisiken wirksam zu lösen.

Seit der Gründung des Unternehmens und nach fast zwei Jahrzehnten von Investitionen in die Forschung und Entwicklung hat Cathay sich zu einer führenden Fertigungsplattform für theoretische und technische Methoden der Bioherstellung und Industrialisierung entwickelt. Das Unternehmen verfügt über ein Forschungs- und Entwicklungsteam für synthetische Biologie, Zelltechnik, Bioverfahrenstechnik, Polymermaterialien und Ingenieurwesen und besitzt mehr als Hundert Patente. Mit dem technologischen Fortschritt und der kontinuierlichen Erforschung von nachgelagerten Anwendungen werden die Innovation und die Weiterentwicklung der Produkte des Unternehmens in Zukunft zu einer kontinuierlichen Erweiterung der Produktanwendungsfelder führen. Das Unternehmen verfügt über einen breiten Raum für Wachstum.

