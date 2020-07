Spitzenunternehmen der Welt aus den Branchen Verbrauchsgüter, Chemie und Kosmetik diskutieren Strategien und beste Praktiken für verbesserte Transparenz, Effizienz und Compliance über den Produktlebenszyklus hinweg

Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute die Hauptredner auf dem Veeva Quality Regulatory Global Summit 2020 für Qualität und Rechtskonformität an. Führende Vertreter der Spitzenunternehmen der Welt aus der Verbrauchsgüter-, Chemie- und Kosmetikbranche, darunter BASF, Colgate-Palmolive, Estée Lauder, L'Oréal, Pierre Fabre, Procter Gamble, Reckitt Benckiser und Unilever werden darstellen, wie sie Qualitätsmanagementprozesse modernisieren und rechtliche Belange umsetzen.

Die virtuelle Veranstaltung findet von 19. bis 22. Oktober statt und umfasst 20 Präsentationen und Podiumsdiskussionen mit mehr als 30 Experten für Qualität, behördliche und rechtliche Angelegenheiten und Informationstechnologie aus Nordamerika und Europa. Visionäre aus folgenden regulierten Branchen werden über Strategien und Taktiken zur Verbesserung von Qualität, behördlichen und Marketingprozessen über den Produktlebenszyklus hinweg sprechen:

Estée Lauder, Procter Gamble und SEQENS erläutern die Strategien, die sie in den Bereichen IT, Qualität und behördliche Angelegenheiten implementierten, um größere Wettbewerbsstärke zu erreichen und gesetzestreu zu bleiben.

BASF und L'Oréal teilen mit, wie sie auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren und im Qualitäts-, behördlichen, Produkt- und Prozessmanagement gleichzeitig wettbewerbsfähig und gesetzestreu bleiben.

IFF, L'Occitane und Procter Gamble stellen heraus, wie die Nachfrage nach sicheren, nachhaltigen Produkten Betriebe und Lieferketten näher zusammengebracht hat, um ein besseres Management von Werbeversprechen, Compliance, Nachverfolgbarkeit und Kreislaufwirtschaft bieten zu können.

"Wir freuen uns darauf, eine breit gefächerte Gruppe von Vorreitern der Branche auf die Bühne zu bringen, die ihre Expertise mit ihren Kollegen aus der Verbrauchsgüter-, Chemie- und Kosmetikbranche teilen", sagte Frank Defesche, General Manager und Senior Vice President von Veeva. "Die Teilnehmer werden neue Einblicke erhalten, um unternehmerische und IT-Prioritäten abzustimmen und Qualitätsmanagementprozesse zu modernisieren, behördliche Belange umzusetzen und das globale Management von Werbeversprechen zu straffen."

Neben den Gesprächsrunden mit leitenden Persönlichkeiten können die Teilnehmer aus 14 Sitzungen wählen, die in gleichzeitigen, kundengesteuerten Videospuren zu Themen aus Qualitätswesen, behördlichen Belangen, dem Management von Werbeversprechen und aus der IT gezeigt werden. Die Videospuren decken Themen wie Unterstützung der geschäftlichen Kontinuität, Neupositionierung der Qualität als strategischen Wachstumsmotor und Implementierung von Strategien für eine bessere Zusammenarbeit mit den Lieferanten ab.

Die Veranstaltung ist für Veeva Kunden und Fachkräfte aus den Bereichen Qualität, Behörden- und Rechtswesen sowie IT kostenlos. Erfahren Sie mehr, melden Sie sich an und sehen Sie sich das Programm der Veranstaltung unter industries.veeva.com/Summit an.

Über Veeva für die Kosmetik-, Verbrauchsgüter- und Chemiebranche

Veeva Systems wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit tätiger Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen. Wir unterstützen Teams für Qualität, Aufsichtsrecht und Handel in den Branchen Kosmetik, Konsumgüter und Chemie bei der Vereinheitlichung zusammenhangloser Verfahren, Dokumente und Daten. Auf diese Weise helfen wir unseren Kunden bei der Beseitigung von Ineffizienzen, damit sie innovative, hochwertige Produkte schneller auf den Markt bringen können, ohne dass die Compliance beeinträchtigt wird. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weiteres dazu unter industries.veeva.com.

Zusätzliche Informationen über die Lösungen von Veeva für die biowissenschaftliche Branche weltweit und die mehr als 875 seiner Kunden, die von den größten pharmazeutischen Unternehmen der Welt bis hin zu neu aufsteigenden Biotechnologieunternehmen reichen, sind unter veeva.com/eu erhältlich.

