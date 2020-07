The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.07.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2211997239 STMICROELECTR. 20/27ZO CV BD01 BON USD N

CA XFRA XS2212959352 PHOENIX PIB 20/25 BD01 BON EUR N

CA 5RN1 XFRA CA48575L2066 KARORA RES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 6PB XFRA CA7024781089 PASCAL BIOSCIENCES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 4PC XFRA CA71385D1078 PERIMETER MED.IMAG.AI EQ00 EQU EUR N

CA 56X XFRA US92538J1060 VERTEX INC. A -,001 EQ01 EQU EUR N

CA C3IA XFRA VGG8675V1195 TAOPING INC. NEW DL-,01 EQ01 EQU EUR N

