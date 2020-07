The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A11434 ERSTE GP BNK 13-20FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12T8D1 AAREAL BANK MTN S.246 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1TNF59 BERLIN, LAND LSA13/20A412 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BRL9808 NORDLB IS. 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T7L2 DZ BANK IS.A654 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB33Z3 LB.HESS.THR.CARRARA08A/19 BD00 BON EUR NCA XFRA USP07785AE11 BCO BMG 10/20 REGS BD00 BON USD NCA XFRA DE000HSH6KZ5 HCOB FZ 2 18/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US168863AV04 CHILE 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA US22546QAF46 CS N.Y.BR. 2010 BD01 BON USD NCA UNIA XFRA XS0957258212 UNILEVER 13/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3PT7 LB.HESS.THR.CARRARA08Z/16 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1270460691 BANK OF MONTREAL 15/20MTN BD02 BON EUR NCA C9DF XFRA LU0086124129 PEH-STRATEGIE FLEXIBEL P FD00 EQU EUR N