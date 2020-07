FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.07.2020AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME8H6 XFRA US44183U1007 HOUSTON AMERN ENE.DL-,001ZESM XFRA FR0010900076 AMUNDI ETF EUROSTOXX S.C.540P XFRA FR0010821850 AM.ETF S.G.B.EOM.B.I.G.D.540B XFRA FR0010791137 AMUNDI ETF MSCI EUR MAT.18MD XFRA FR0010756072 AMUNDI ETF LE.EO ST.50 D.540C XFRA FR0010713735 AMUNDI ETF MSCI EU.CO.SE.540D XFRA FR0010688234 AMUNDI ETF MSCI EU.UTIL.18M8 XFRA FR0010688218 AMUNDI MSCI ETF EU.IND.CD6G XFRA FR0010688184 AMUNDI ETF EU. DISC.18M5 XFRA FR0010688168 AMUNDI ETF EU STAP.HO0 XFRA AU000000HRN5 HORIZON GOLD LTDXFRA DE000A2PPQ08 HANETF-MED.CAN.WELL.ACCDZ7CR XFRA CA37955Q1090 GLOB.DAILY FANT.SP.GCI1 XFRA FR0010655720 AMUNDI ETF MSCI ITALYBZA XFRA IT0005084717 EPRICE S.P.A.XFRA DE000A2N5XA8 HANETF-EM.EMI+E.EO ACC.DZXFRA DE000A2N5XE0 HANETF-H-G.TEMEEQWE ADZXFRA DE000A2N5XC4 HANETF-HAN-GI.CL.T.ACC.DZ2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORPXFRA DE000A2PD3R9 KMEFIC FTSE KUW.EQU. DECXFRA DE000A2PE7K4 HANETF-H-G IND.H.I. ACC0HE1 XFRA CA5778385016 MAYA GOLD + SILVER INC.SMTU XFRA LU1589350070 AIS-A.US.E.M.S.A.S.B.UEDL