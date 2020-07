Genau vier Wochen ist es her, dass Commerzbank-CEO Martin Zielke seinen Rückzug ankündigte. Hingeschmissen hat damals auch der Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann. Anders als Zielke, der noch bis Jahresende bleiben könnte, verlässt Schmittmann am Montag, 3. August, das Kontrollgremium. Nach langen Spekulationen ist nun ein Kandidat im Gespräch, der ihn beerben könnte.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte Hans-Jörg Vetter am heutigen Freitag vom Nominierungsausschuss als erster Kandidat für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...