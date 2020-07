FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 400 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie habe die durchschnittliche Markterwartung um rund 25 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Jeriel Ong in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz des iPhone-Konzerns sei rund 14 Prozent höher als die Konsensschätzung ausgefallen. Die starken Kennziffern stützten seine Einschätzung, dass die Apple-Aktie das beste Investment im IT-Hardware-Sektor sei./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 02:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

