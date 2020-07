In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,00%-Anleihe der spanischen S.A. de Obras y Servicios, COPASA (WKN A1ZUAC) als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Zusammenfassend lautet die Einschätzung der KFM-Experten zum spanischen Bau- und Dienstleistungsunternehmen: "COPASA konnte durch die Optimierung ihrer Kostenstruktur eine ordentliche Grundlage für das Ergebniswachstum der kommenden Jahre legen. Flankiert wird dies durch eine gute Positionierung in einem weiterhin stark wachsenden Geschäftsfeld sowie das breit aufgestellten Projektportfolio. Zuzüglich des erfolgreichen Track-Records der COPASA und des anhaltenden Wachstums in Verbindung mit der Rendite in Höhe von 9,52% p.a. (auf Kursbasis von 99,00% am 28.07.2020 im Interbankenhandel bei Berechnung bis zur Endfälligkeit am 19.12.2020) wird ...

