Wohneigentum hat durch diese Krise noch einmal an Wertschätzung gewonnen. Dies hat uns nicht zuletzt ING-Vorstand Zeljko Kaurin für die Frankfurter Direktbank bestätigt (s. PLATOW v. 22.7.), die ein starkes 1. Hj. in der Baufinanzierung hingelegt hat.Lt. Bundesbank lag das Neugeschäft der hiesigen Baufinanzierungsbranche im April, also inmitten des Lockdowns, rd. 5% höher als im Vj.-Monat. Abzulesen ist der Boom auch beim Wachstum der Finanzierungs-Plattformen im Immobiliengeschäft. Hier spielen im Wesentlichen die börsennotierte Hypoport (Berlin) mit Europace sowie die Münchener ING-Konzernschwester Interhyp eine gewichtige ...

