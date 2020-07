NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 75 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Brauers revidiert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere das neue Ziel./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 13:07 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

