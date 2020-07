NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LafargeHolcim von 44 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den neuen Schätzungen preise sie die besser als erwarteten Quartalszahlen ein, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sollte das zweite Halbjahr gut verlaufen. Für 2021 gebe es aber noch Unsicherheiten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 09:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 12:15 / BST



ISIN: CH0012214059

