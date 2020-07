INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die lange Schließung der Autowerke und Autohäuser und der Einbruch der Kundennachfrage haben Audi tief in die roten Zahlen rutschen lassen. Die VW -Tochter verkaufte im ersten Halbjahr weltweit 22 Prozent weniger Autos, der Umsatz fiel um 29 Prozent auf nur noch 20,5 Milliarden Euro, der operative Verlust betrug 750 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr des Vorjahres hatte Audi noch 2,3 Milliarden Euro zum Betriebsgewinn des Volkswagen -Konzerns beigesteuert.



Das zweite Quartal sei vom Wiederanlauf der Produktion geprägt gewesen. Aber "trotz erster positiver Signale aus den Märkten bleibt das Jahr 2020 weiterhin extrem herausfordernd", sagte Finanzvorstand Arno Antlitz am Freitag in Ingolstadt. Für das Gesamtjahr erwartet Audi eine weltweit niedrigere Nachfrage als im Vorjahr, deutlich weniger Umsatz und ein positives, aber erheblich niedrigeres Ergebnis./rol/DP/mis

AUDI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de