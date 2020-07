Die Zahlen des Halbleiterunternehmens Qualcomm, welche am Mittwoch nach Börsenschluss präsentiert wurden, konnten sich sehen lassen. So wurde ein besser als erwartetes Geschäftsergebnis ausgewiesen und die Aktie konnte um satte 15 Prozent an Wert zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...