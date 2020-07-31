Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 31.07.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 636 internationalen Medien
Sondermeldung zum Freitagshandel: Krasse Meldung löst neue Rallye aus!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DG1B ISIN: AU000000COB8 Ticker-Symbol: COH 
Frankfurt
31.07.20
08:48 Uhr
0,055 Euro
-0,009
-14,06 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0550,07109:46
0,0550,06510:07
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COBALT BLUE
COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED0,055-14,06 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.