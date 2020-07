LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group hat zwischen April und Ende Juni deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Der Umsatz ging um 7 Prozent auf 5,25 Milliarden Britische Pfund (5,8 Mrd Euro) zurück, wie der Vodafone -Rivale am Freitag in London mitteilte. Der Gewinn unterm Strich fiel um 11 Prozent auf 448 Millionen Pfund. Damit schnitt BT besser ab als von Analysten zuvor befürchtet. Die Covid-19-Pandemie habe sich negativ auf den Umsatz ausgewirkt, auch bei den Erlösen des eigenen Sport-Fernsehsenders sowie im Geschäft mit Unternehmenskunden, hieß es. Großbritannien ist eines der am stärksten von der Krise getroffenen Länder in Europa.



"Trotz Unsicherheiten sind wir nun in der Lage, einen Ausblick auf das Jahr zu geben", sagte BT-Chef Philip Jansen. Der Umsatz dürfte vor Sondereffekten um 5 bis 6 Prozent sinken (VJ 22,9 Mrd Pfund). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte auf 7,2 bis 7,5 Milliarden Pfund zurückgehen und damit um bis zu rund 9 Prozent schrumpfen (VJ: 7,9 Mrd Pfund). BT will bis zu 4,3 Milliarden Pfund in die Netze investieren und einen bereinigten Mittelzufluss von 1,2 bis 1,5 Milliarden Pfund erwirtschaften./men/mis

