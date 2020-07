Die vergangenen Jahre waren für die Deutsche Bank (WKN: 514000) nicht einfach. So schrumpften die Erträge stetig, das Bankenumfeld verschlechterte sich, immer wieder neue Skandale führten zu hohen Geldstrafen, das Investmentbanking bereitete Sorgen, die IT war nicht effizient und die Profitabilität gering. In Summe wurde deshalb das Ergebnis weit ins Minus gedrückt. Zwar werden derzeit alle europäischen Banken durch die EZB-Zinspolitik in Mitleidenschaft gezogen, aber auch das frühere Deutsche-Bank-Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...