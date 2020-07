DEUTSCHE BANK

Die Stimmung am Gesamtmarkt hat sich in den letzten Handelstagen deutlich eingetrübt. Der Optimismus vergangener Tage scheint verflogen. Insbesondere im gestrigen Donnerstagshandel (30.07.) ging es für den Dax ans Eingemachte. Schwache, um nicht zu sagen desaströse, deutsche BIP-Daten sowie ein Potpourri an enttäuschenden Quartalszahlen ließen Abgabedruck aufkommen. Der Dax musste von seiner wichtigen 12.800er Marke bis auf weiteres ablassen. Auch ...

