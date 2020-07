Erst am Donnerstag hat BioNTech über vielversprechende Daten aus einem FixVac-Programm im Fachmagazin Nature berichtet. Nun legen die Mainzer nach: Dem Vernehmen nach soll eine Phase-2-Studie in Kombination mit Libtayo (Cemiplimab) von Regeneron zur Entwicklung einer Melanom-Kombinationstherapie aufgesetzt werden.Die Kombination zweier Immuntherapien mit komplementären Wirkmechanismen solle, vorausgesetzt die Studie sei erfolgreich, den Weg zur Marktzulassung bei Melanom beschleunigen, so das deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...