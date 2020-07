31.07.2020 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) bestätigt durch eine heute gemeldete Kooperation mit Regeneron und den dazu passenden gestrigen Erfolgsmeldungen bei der Behandlung von schwarzem Hautkrebs inclusive dem Start einer Phase 2 Studie, das man durchaus einige interessante Kandidaten in der Pipeline hat. Wirkstoffe,d ie noch lange nach dem "CoronaImpfstoffhype" die Kursentwicklung der Aktie beeinflussen werden. Also heute beginnen wir mit "FixVac BNT111" - Wirkstoff der BioNTech, der zusammen mit einem Wirkstoff von Regeneron in eienr Kombistudie angewendet werden soll: KOSTENTEILUNG UND ...

Den vollständigen Artikel lesen ...