Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG Korneuburg/Wien (pta012/31.07.2020/09:00) - 31. Juli 2020. Hiermit teilt die Marinomed Biotech AG mit, dass sich aufgrund der erneuten Ausübung von Aktienoptionen aus dem laufenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramm die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Juli 2020 auf insgesamt 1.472.433 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital EUR 1.472.433 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 9.07.2020 wirksam. (Ende) Aussender: Marinomed Biotech AG Adresse: Hovengasse 25, 2100 Korneuburg Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Eva Prieschl-Grassauer Tel.: +43 2262 90300 E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com Website: www.marinomed.com ISIN(s): ATMARINOMED6 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596178800930 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)





