Kleinmachnow, 31. Juli 2020

CR Capital Real Estate AG plant die Gründung eines eigenen REIT

Die CR Capital Real Estate AG plant gemeinsam mit Finanzinvestoren den Aufbau einer Immobilienbestandsgesellschaft in der Rechtsform eines Real Estate Investment Trusts (REIT AG). Investiert wird überwiegend in neu erstellte Wohnimmobilien in Berlin und im Speckgürtel von Berlin.

Gründung und Aufbau werden verantwortet von Mario Weißkopff, Geschäftsführer der Terrabau GmbH, Kleinmachnow. Um sich neben seiner Position als Geschäftsführer der Terrabau GmbH voll auf dieses anspruchsvolle Projekt konzentrieren und sein umfangreiches Immobilien-Know How einbringen zu können, ist Herr Weißkopff aus dem Vorstand der CR Capital Real Estate AG ausgeschieden.

Mario Weißkopff erläutert: "Ich freue mich auf diese interessante Aufgabe, in deren Rahmen ich meine langjährigen Immobilien-Erfahrungen einsetzen kann. Im Gegensatz zu den in Deutschland bestehenden REIT-Gesellschaften, die überwiegend in Gewerbeimmobilien investieren, werden wir uns auf den boomenden Wohnimmobilienmarkt in Berlin und im Speckgürtel Berlins fokussieren. Gerade die aktuelle Corona Krise zeigt die konjunkturelle Anfälligkeit des gewerblichen Immobiliensektors. Der Bedarf an Büro- und Handelsimmobilien geht in weiten Teilen spürbar zurück, während die Nachfrage nach Wohnimmobilien speziell in Berlin und im Speckgürtel Berlins ungebrochen ist. Wir werden Opportunitäten auf dem Berliner Grundstücksmarkt wahrnehmen und in neu erbaute Wohnimmobilien investieren, bei denen es keinen Instandhaltungsstau gibt. Durch unsere Erfahrung in der Erstellung qualitativ hochwertiger Immobilien zu äußerst günstigen Herstellungskosten sichern wir für den REIT attraktive Neubauten zu Preisen von gebrauchten Immobilien. Diese Neubauten unterliegen nicht dem Berliner Mietendeckel und lassen eine Mietrendite von 7-8 % erwarten".

Mit der künftigen REIT AG, deren Aktien börsennotiert sein werden, bietet die CR Capital Real Estate AG Privatanlegern auch bereits für kleinere Anlagebeträge lukrative und steuerlich interessante Investitionsmöglichkeiten in Immobilien.