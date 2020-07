FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche ist trotz Corona-Krise weiterhin profitabel, musste im ersten Halbjahr aber einen deutlichen Gewinnrückgang verkraften. Im laufenden Jahr will die Porsche AG weiterhin eine zweistellige operative Rendite erreichen, die strategische Rendite von 15 Prozent sieht die Volkswagen-Tochter aber nicht.

Man gebe alles, "um auch in 2020 eine zweistellige operative Umsatzrendite zu erreichen", sagte Finanzvorstand Lutz Meschke. Im ersten Halbjahr lag die Marge bei 9,9 Prozent. Der operative Gewinn ging um gut ein Viertel auf 1,23 Milliarden Euro zurück. Die Auslieferungen sackten um 12,4 Prozent auf 116.964 Fahrzeuge ab. Der Umsatz sank um 7,3 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro.

"In Europa und in USA mussten wir im ersten Halbjahr 2020 deutliche Einbußen verkraften", sagte Meschke. "In China und in weiteren asiatischen Märkten wie Korea und Japan läuft es seit Wochen wieder gut."

July 31, 2020

