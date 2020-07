Bangkok (ots/PRNewswire) - Theppadungporn Coconut Co., Ltd. (TCC), der Hersteller und Vertreiber von Chaokoh-Kokosmilch, garantiert, dass bei seiner Kokosnussproduktion keine Affen als Arbeiter eingesetzt werden. Die anspruchsvollen Kunden können sämtliche Prozesse zurückverfolgen, um Gewissheit über die ökologische Nachhaltigkeit der Produkte zu erlangen.Die thailändischen Kokosnusshersteller vertreiben neue Kokosnusssorten an Vertragsfarmer und führen Fremdprüfungen der Farmen durch, um die Qualität der Produkte sowie ihre Umweltverträglichkeit zu verbessern."TCC legt für jeden Geschäftsprozess einen strikten Standard fest. Von der Produktion bis zur Produktqualität befolgen wir diese, um international mithalten zu können. Um unser Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, arbeiten wir eng mit unseren Vertragsfarmern zusammen, die wir als Geschäftspartner sehen", so Managing Director Aphisak Theppadungporn. "Wir betreiben Handel mit einem Naturprodukt. Der Schutz von Natur, Mensch und Tier ist daher nicht nur unsere Pflicht, sondern auch ein Zeugnis unserer Integrität. Diesbezüglich verfolgen wir eine klare Politik. Unser Unternehmen toleriert in keiner Weise tierische Arbeitskräfte bzw. Tierquälerei."Theppadungporn Coconut wurde 1976 in Thailand gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Kokosnussproduzenten. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens Chaokoh ist weltweit als frische und cremige Kokosmilch bekannt. Das Unternehmen fördert die Kooperation entlang seiner Lieferketten, um neue Maßstäbe für die nachhaltige Kokosnussproduktion und Fair Trade zu setzen.Theppadungporn Coconut hat ein Abkommen mit lokalen Lieferanten und Farmern in Thailand für den Anbau von Kokosnüssen ohne den Einsatz von Affen als tierische Hilfskräfte unterzeichnet."Das Unternehmen unterstützt in keinerlei Hinsicht den Einsatz tierischer Arbeitskräfte bei der Produkternte. Alle Kokosnüsse unserer Lieferanten müssen von Menschen ohne tierische Unterstützung geerntet werden. Sämtliche unserer Lieferanten haben diesen Erntebestimmungen zugestimmt", so der Geschäftsführer von TCC.Chaokoh bezieht die reifen Kokosnüsse von Vertragsfarmern in fünf Provinzen: Samut Songkhram, Ratchaburi, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thammarat und Narathiwat. Die Dorfbewohner ernten die Kokosnüsse mit Werkzeugen wie Bambusstöcken oder Stangenscheren.Darüber hinaus werden geeignete Farminspektionen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Vertragskokosfarmer die Anforderungen von Chaokoh erfüllen, einschließlich des Verzichts auf Affen als Erntehelfer."Die Überprüfung der lokalen Farmen umschließt aus Transparenzgründen auch Drittprüfer des Landwirtschaftsministeriums. Die erfolgreich überprüften Farmer erhalten vom Ministerium eine Zertifizierung", fügt Managing Director von Theppadungporn Coconut Aphisak Theppadungporn hinzu. "Unser Team hat unermüdlich gearbeitet, um sicherzustellen, dass jede Farm unsere ethischen Standards erfüllt." Bislang wurden Inspektionen in Samut Songkhram und Ratchaburi durchgeführt. Die Überprüfungen in den restlichen drei Provinzen wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie bis auf weiteres verschoben.Darüber hinaus hat Theppadungporn Coconut seit 2010 über 250.000 Zwergkokospalmen an lokale Farmer verteilt. Die Zwergkokosnussarten erleichtern die Ernte von Menschenhand und fördern gute landwirtschaftliche Arbeitsweisen.Zusätzlich hat Theppadungporn Coconut ein Rückverfolgbarkeits-Programm eingeführt, mit dem die anspruchsvollen Kunden die Kokosmilchprodukte entlang der gesamten Lieferkette verfolgen können."Dank unseres Rückverfolgbarkeitssystems können nun sämtliche Kokosmilchprodukte über unser Kodiersystem verfolgt werden, um die Quelle der Rohmaterialien zu bestimmen", so Kieattisak Theppadungporn, Direktor und Betriebsleiter.Durch das transparente Rückverfolgbarkeits-Programm erhalten Verbraucher und Geschäftspartner die Gewissheit, dass Theppadungporn Coconut dem internationalen Standard für Qualität und Nachhaltigkeit entspricht.Um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern, öffnet TCC die Türen seiner Verarbeitungsfabrik und Farmen für Mitarbeiter von Auslandsvertretungen sowie Vertreter der europäischen und internationalen Medien. Durch den Besuch der Fabrik und Farmen von TCC können die internationalen Besucher sich selbst vom gesamten Herstellungsverfahren der Kokosmilch überzeugen, das im Einklang mit den Prioritäten von TCC stets dem internationalen Standard und den Erwartungen der globalen Verbraucher entspricht."Es ist uns auch weiterhin ein wichtiges Anliegen, dass keines unserer Produkte mit Tierquälerei in Verbindung gebracht wird und unsere Farmer die nötige Unterstützung erhalten, um das gleiche Ziel zu verfolgen", fügt Aphisak hinzu.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an dieMSL Group ThailandSurasa Khlai-Aksorn E-Mail: surasa.khlai-aksorn@mslgroup.com Mobil: +66(0)81 6383862Phantipa Khongkachonkiet E-Mail: phantipa.khongkachonkiet@mslgroup.com Mobil: +66(0)64 7897525Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1221942/Chaokoh_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1221943/TCC_executives.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1221944/Mai_Soi.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1221945/Coconut_Traceability_program.jpgOriginal-Content von: Theppadungporn Coconut Co., Ltd. (TCC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146841/4666783