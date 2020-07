Baierbrunn (ots) - "Das ist die größte und detailreichste Geschichte, die wir in medizini je hatten", freut sich Harald Lorenz, Chefredakteur des Kinderpostmagazins. Unter dem Motto "Entdecke die 16 deutschen Bundesländer" startet medizini im August seine vierteilige Superposter-Deutschlandkarte: Wenn man das August-, September- und Oktober-Poster zusammenklebt, erhält man eine Mega-Deutschlandkarte. Im November kommen dann noch die drei Stadtstaaten dazu. Den Startschuss gibt Teil 1 in der August-Ausgabe mit den nördlichen Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Brandenburg.In den 16 Bundesländern gibt es viel zu entdecken!Ähnlich wie in den Wimmelbilderbüchern sind zu jedem Bundesland wichtige Städte, Sehenswürdigkeiten oder typische Besonderheiten abgebildet. Harald Lorenz: "Das komplette Kartenwerk umfasst über 3 000 Einzelabbildungen und ergibt einen 1 Meter hohen und 75 Zentimeter breiten 'Star-Schnitt Deutschland'". Zusätzlich zu den liebevollen und detailreichen Zeichnungen gibt medizini Infos über Größe, Einwohnerzahl und die Landeshauptstadt. Das ist Sach- und Erdkundeunterricht, der zum Entdecken einlädt und Kindern Spaß macht. Harald Lorenz: "Es fiel uns bei der Umsetzung des Posters nicht leicht, eine Auswahl aus all den bemerkenswerten Besonderheiten unserer 16 Bundesländer zu treffen. Diesen Reichtum an historischen und aktuellen Sehenswürdigkeiten sowie an Natur und Fauna möchten wir den Kindern nahebringen. Mit diesem Mega-Poster, das es so nur in medizini aus der Apotheke gibt."Außerdem noch in der August-Ausgabe von medizini: ein süßes Tierposter zum kleinen Fuchs und alles darüber, wie Füchse, diese kleinen Jäger, aufwachsen. Im Beitrag "Finger weg!" erfahren die Leserinnen und Leser Wissenswertes über Brennnesseln und was hilft, wenn man sich an ihnen "gebrannt" hat. Und natürlich gibt es auch wieder jede Menge Comics, Witze und Rätsel.Über medizini:medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.277.083 Exemplaren (IVW II/2020). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.Pressekontakt:Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/4666776