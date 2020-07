Der von der Uniqa angestrebte Erwerb der Gesellschaften der französischen AXA Gruppe in Polen, Tschechien und der Slowakei bekommt grünes Licht von der EU: Die EU-Kommission ortet keine wettbewerbsrechtlichen Probleme und hat den geplanten Zukauf ohne Auflagen genehmigt, teilt Uniqa mit. Für den vollständigen Vollzug der Transaktion (Closing) sind laut Uniqa noch aufsichtsrechtliche Freigaben in den betreffenden Ländern ausständig. Plangemäß werde mit dem Closing im vierten Quartal gerechnet. Uniqa wächst damit um rund fünf Millionen Kunden, 2100 Mitarbeiter und 800 Millionen Euro Prämie jährlich und wird dadurch von der Nummer Sieben zur Nummer Fünf in Zentral- und Osteuropa aufsteigen, wie betont wird.

