Bis Juni sank das Ergebnis vor Steuern (EGT) zwar um 59 Prozent auf 55,4 Mio. Euro, bis März war es mit 14 Mio. Euro im Minus gewesen. Unterm Strich blieben bis Juni 40,5 Mio. Nettogewinn, 62 Prozent weniger als voriges Jahr. In den ersten sechs Monaten schlugen in der Sparte Schaden/Unfallversicherung 90 Mio. Euro Belastungen aufgrund von Covid-19 zu Buche, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. ...

