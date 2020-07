Apple: Fabelzahlen in der Corona-Krise, nächstes Ziel 2-Billionen-Dollar-Marke

Es ist Mal wieder so weit. Bei Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) lief es in den vergangenen Jahren so gut, dass sich der Aktienkurs optisch extrem verteuert hat und ein erneuter Aktiensplit ansteht.

Der nächste Aktiensplit

Mit Wirkung zum 31. August 2020 soll ein Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 4 durchgeführt werden. Bereits am 24. August werden Apple-Anteilseignern für jede Aktie zusätzlich drei Papiere in ihre Depots gebucht. Auf diese Weise soll die Apple-Aktie weiterhin für eine breite Masse von Anlegern attraktiv bleiben.

Dank des regen Interesses am Unternehmen mit dem Apfel im Logo und der starken operativen Performance lautet das nächste Ziel wohl, einen Börsenwert von 2 Billionen US-Dollar zu erreichen. Mit knapp 1,7 Billionen US-Dollar ist Apple diesem Ziel in den vergangenen Wochen und Monaten immer näher gekommen. Und dies in einer Zeit, in der die Corona-Pandemie wütet.

Home Office beflügelt Verkauf von Macs und iPads

Apple hat es ausgerechnet in Zeiten von Corona geschafft, ein Rekord-Juni-Quartal hinzulegen. Dafür waren die weite Verbreitung von Apple-Geräten und der Trend hin zu Home Office in der Corona-Krise verantwortlich.

