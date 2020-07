Baumot Group veröffentlicht testierten Geschäftsbericht und bestätigt positive Entwicklung 2019DGAP-News: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Baumot Group veröffentlicht testierten Geschäftsbericht und bestätigt positive Entwicklung 201931.07.2020 / 09:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Baumot Group veröffentlicht testierten Geschäftsbericht und bestätigt positive Entwicklung 2019- Umsatzerlöse auf 15,1 Mio. EUR gegenüber Vorjahr mehr als verdoppelt- EBITDA-Steigerung um über 6 Mio. EUR; EBITDA-Break-even erreicht- EBIT um über 8 Mio. EUR auf -0,6 Mio. EUR verbessert- Stefan Beinkämpen übernimmt nach der Hauptversammlung den Vorstandsvorsitz von Marcus HausserKönigswinter, 31. Juli 2020 - Die Baumot Group AG, Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, veröffentlicht heute den testierten Geschäftsbericht 2019. Auf dieser Basis bestätigt das Unternehmen die positive Entwicklung des Vorjahres und sieht den Turnaround zu nachhaltiger Profitabilität geschafft. Für 2020 erwartet der Vorstand durch die Auswirkungen von Corona zwar einen deutlichen Dämpfer, sieht aber den positiven Trend weiter intakt und geht von zügiger Erholung aus.Auf Basis finaler und testierter Zahlen gelang es Baumot im Geschäftsjahr 2019, Umsatzerlöse in Höhe von 15,1 Mio. EUR zu erwirtschaften (2018: 6,2 Mio. EUR). Die Umsatzsteigerung resultiert insbesondere aus dem sehr erfolgreichen Markteintritt in Israel sowie dem sehr erfreulich laufenden Nachrüstgeschäft für Busse in Großbritannien. Infolge der klaren Ausrichtung der Gruppe auf Profitabilität stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 6,3 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR (2018: -6,1 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte von -8,5 Mio. EUR auf -0,6 Mio. EUR verbessert werden. Die liquiden Mittel zum 31.12.2019 wurden auf 1,36 Mio. EUR erhöht (Vorjahr 0,25 Mio. EUR).Marcus Hausser, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group: «Baumot hat den Turnaround erreicht. Wir haben im vergangenen Jahr einen sehr wichtigen Schritt gemacht hin zu nachhaltiger Profitabilität und haben uns in attraktiven Märkten wie Israel oder Großbritannien etabliert. Gleichzeitig haben wir unter der kompetenten Leitung von Stefan Beinkämpen neue Zukunftsthemen vorangetrieben. Daher ist Baumot jetzt strategisch und operativ bereit für den Schritt in einen neuen Abschnitt der Unternehmensgeschichte.» Stefan Beinkämpen, Vorstand und aktuell verantwortlich für die Bereiche PKW und Neue Produkte, übernimmt mit der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung den Vorsitz des Vorstands von Herrn Hausser, dessen Vertrag zum 31. Dezember 2020 wie geplant endet. Bis zum Jahresende soll zudem ein weiteres Mitglied in den Vorstand berufen werden. Beinkämpen sieht für Baumot großes Potenzial: «Zwar kam uns nach einem guten Start im ersten Quartal 2020 leider die Corona-Pandemie dazwischen. Allerdings sehen wir auch, dass unser Geschäft bereits das Tal durchlaufen hat und sich zunehmend erholt. Wir erwarten daher auch im laufenden Geschäftsjahr weiteres Umsatzwachstum gegenüber 2019. Auch für die kommenden Jahre sind wir optimistisch: Unsere neuen Produkte, die wir derzeit entwickeln, insbesondere die AGN-Systeme für E-Fuel-Fahrzeuge, sowie die deutschen und europäischen Mittel, die für die Bereiche Luftreinhaltung, Klima und Umwelt bereit gestellt werden, bilden die Basis für eine weiterhin positive Entwicklung der Baumot Group.»Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2019 kann auf https://ir.baumot.de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/ abgerufen werden.Über die Baumot Group AG:Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.deDie Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 WiesbadenTel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail: krause@cometis.de31.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@baumot.de Internet: ir.baumot.de ISIN: DE000A2G8Y89 WKN: A2G8Y8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1106961Ende der Mitteilung DGAP News-Service1106961 31.07.2020