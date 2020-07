Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Schuldenunion ist da, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Bei den einen rufe dies Entsetzen hervor, die anderen würden sich über die Entscheidung freuen. Wiederum andere würden bestreiten, dass es überhaupt eine Schuldenunion gebe. Tatsache sei, dass sich die EU-Regierungschefs am 21. Juli nach einer Marathonsitzung auf einen Corona-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro geeinigt hätten. Wenn der Plan zusammen mit dem EU-Haushalt umgesetzt werde - sowohl das europäische Parlament als auch die nationalen Volksvertretungen müssten dem Paket noch zustimmen - werde die EU-Kommission erstmals in einem größeren Stil Schulden aufnehmen. Unter dem Strich sei das gut für die EU-Mitgliedsländer und das Gewicht der Europäischen Union in der Welt. ...

