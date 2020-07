FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Auch wenn die endgültigen Zahlen des Rückversicherers wie erwartet oder sogar etwas besser ausgefallen seien, sei die Aktie die am wenigsten attraktive in der Branche, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daran ändere auch die günstige Bewertung nichts./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 06:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

SWISS RE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de