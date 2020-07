Um nach der Rückkehr aus dem Urlaub keine böse Überraschung zu erleben, sollten zumindest kurz- und mittelfristig orientierte Anleger Vorkehrungen treffen und sich gegen größere Kursverluste absichern. Besonders gut geeignet sind hierfür Put-Optionsscheine, die etwas weiter aus dem Geld liegen ("out of the money"). Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbands (DDV), zum Thema Geldabsicherung.Put-Optionsscheine haben den Charakter einer "Versicherungspolice mit Selbstbeteiligung". ...

