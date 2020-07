FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel kauft von der Invincible Brands Holding aus Berlin einen 75-prozentigen Anteil an einem Geschäft unterzeichnet, das drei schnell wachsende Direktvertriebsmarken umfasst. Mit dieser Akquisition wird Henkel seine Aktivitäten im Bereich Beauty Care ausbauen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Zudem sollen so die eigenen digitale Fähigkeiten bei Themen wie Performance Marketing, Analytics und schneller Innovation ergänzt werden.

Die Transaktion umfasst die drei Marken Hello Body (Hautpflege), Banana Beauty (Make-up) und Mermaid+Me (Haarpflege), die vor allem in Europa verkauft werden und sich an die Generation der Millenials wenden. Die Marken bieten Schönheitspflege-Produkte an und greifen auch den wachsenden Trend für Nachhaltigkeit auf.

In den letzten zwölf Monaten (Stand Juni 2020) haben die Geschäfte einen Gesamtumsatz von rund 100 Millionen Euro erzielt und rund 180 Mitarbeiter beschäftigt. Die drei Marken verzeichnen mehr als 1,5 Millionen aktive Kunden.

Der verbleibende 25-Prozent-Anteil am Geschäft wird weiter von den Gründern von Invincible Brands Holding - Bjoern Keune und Gennadi Tschernow - und dem Private Equity-Fondsmanager Capital D gehalten. Die Gründer und das bisherige Management-Team bleiben im Unternehmen, um die bestehenden Geschäfte weiter auszubauen sowie neue zu gründen.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2020 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.