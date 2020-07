Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX versucht sich am Freitag an einer Stabilisierung, ein Plus zum Start nach dem Abrauschen von gestern. Gestern war es 3,5 Prozent abwärts gegangen für den DAX, eine Mischung aus schwachen Wirtschaftsdaten, tiefroten Quartalszahlen und Corona-Ängsten angesichts wieder steigenden Infektionszahlen hatte den Markt belastet. Der Dow konnte sein Minus immerhin reduzieren. Die Zahlen der Tech-Giganten aus den USA kamen abends gut an, Amazon, Alphabet, Apple und Facebook übertrafen die Markterwartungen.