LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Halbjahr des Werbedienstleisters sei enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er seine Schätzungen verringert. Ein vollständige Erholung des Geschäfts sei so schnell nicht zu erwarten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 18:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000077919

JCDECAUX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de