Zwei direkteste Konkurrenten unter den kontinentaleuropäischen Börsenbetreibern, nämlich die DEUTSCHE BÖRSE AG (DE0005810055) wie auch die in den Niederlanden zentralisierte, multinational operierende EURONEXT (NL0006294274) haben gestern nachbörslich ihre Zahlen zum 2. Quartal publiziert, wie sie - trotz grundsätzlich gleicher marktgegebener Tätigkeitsumfelder für beide Betreiber - unterschiedlicher kaum hätten ausfallen können.Während die Ergebnisvorlage der DEUTSCHEN BÖRSE nämlich (wieder einmal) deutlich enttäuschte, und die Aktie daraufhin im heutigen XETRA-Handel völlig zu Recht mit einem maximalen Tagesminus von bis zu - 6,2 % (Kurs: 155,25 Euro) abgestraft wurde, übertraf das Ergebnis des kleineren, jedoch deutlich wachstumsstärkeren Konkurrenten EURONEXT die Analystenschätzungen erneut deutlich. Im Tagesverlauf gab die Aktie der Euronext an der Hauptbörse Paris daher in einem heute insgesamt sehr schwachen europäischen Börsenumfeld nur minimal um - 0,2 % auf 94,85 Euro nach, während hier der Tageshöchstkurs von 99,90 Euro sogar ein Plus von + 5,2 % gegenüber dem Vortagesschluss markiert hatte.

