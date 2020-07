Mainz (ots) - Was im Jahr 1891 mit Backpulver im Kleinen begann, ist heute ein großer Lebensmittelkonzern: Dr. Oetker. Wird das Unternehmen seiner Verantwortung gerecht? Sind seine Produkte wirklich lecker, gesund und nachhaltig? "ZDFzeit" klärt diese Fragen am Dienstag, 4. August 2020, 20.15 Uhr, in "Der große Dr. Oetker-Report - Wie gut sind Pudding, Pizza & Co.?". Der Film von Elias Ettenkofer steht ab Dienstag, 4. August 2020, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Kaum einer Marke vertrauen die Deutschen im Supermarkt so sehr wie Dr. Oetker. Dabei mogelt der Konzern mit zu kleinen Portionsgrößen und hat ein Problem mit Fleisch aus Massentierhaltung.Angefangen hat alles vor über 125 Jahren mit einem Tütchen Backpulver - es war genau abgemessen und reichte für exakt ein halbes Kilogramm Mehl. Darauf prangten ein Doktortitel und ein Versprechen: Wer damit Kuchen backe, "wird sich über Geschmack und Schönheit wundern".Aus dieser genialen Geschäftsidee ist heute ein Konzernriese gewachsen: Pizza, Pudding, Süßspeisen und natürlich Backmischungen gehören zum Sortiment. Und immer gibt es eine "Gelinggarantie" dazu. Doch wie viel ist sie wert? Oder ist diese angebliche "Garantie" eher ein Werbegag?Die Fertiggerichte von Dr. Oetker tragen häufig Namen internationaler Spezialitäten. Doch woher bezieht der Konzern seine Zutaten? Und wie viel Wert legt Dr. Oetker auf gute Haltungsbedingungen von Tieren, deren Fleisch er verarbeitet?Dr. Oetker hat sich seit seiner Gründung bei treuen Kunden viel Vertrauen erarbeitet. Die Dokumentation stellt den Konzern aus Bielefeld auf den Prüfstand. Wie kritisch müssen die Verbraucher den Produkten gegenüber tatsächlich sein?Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitFür akkreditierte Journalisten steht die "ZDFzeit"-Dokumentation "Der große Dr. Oetker-Report - Wie gut sind Pudding, Pizza & Co.?" im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-der-grosse-dr-oetker-report/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Hks/"ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zeit.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4667005