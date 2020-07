Logwin AG: Logwin angesichts Covid-19 mit respektabler Entwicklung im 1. Halbjahr 2020DGAP-News: Logwin AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Logwin AG: Logwin angesichts Covid-19 mit respektabler Entwicklung im 1. Halbjahr 2020 (News mit Zusatzmaterial)31.07.2020 / 11:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Logwin angesichts Covid-19 mit respektabler Entwicklung im 1. Halbjahr 2020Grevenmacher (Luxemburg) Das erste Halbjahr 2020 war auch für Logwin weltweit durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Logwin reagierte auf die Pandemie mit einer Vielzahl von Maßnahmen, um vor allem die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und die Lieferketten der Kunden abzusichern. Darüber hinaus wurden der Umsatz und das operative Ergebnis durch eine Vielzahl von Maßnahmen wie die Einrichtung von Homeoffices oder Kurzarbeit gestützt. Mittels dieser Maßnahmen wurde im ersten Halbjahr 2020 ein Umsatz von 537,7 Mio. Euro (2019: 560,1 Mio. Euro) und ein operatives Ergebnis (EBITA) von 18,2 Mio. Euro (2019: 23,9 Mio. Euro) erzielt. Die operative Marge von 3,4 % bedeutet angesichts der weltweiten Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie eine achtbare Entwicklung.Das Geschäftsfeld Air + Ocean erreichte insgesamt sogar eine leichte Umsatzsteigerung auf 379,9 Mio. Euro (2019: 370,2 Mio. Euro). Rückläufige Volumina in der Luft- und Seefracht wurden durch deutlich gestiegene Frachtraten kompensiert. Volumenbedingt ging das operative Ergebnis des Geschäftsfelds Air + Ocean um 2,1 Mio. Euro auf 19,9 Mio. Euro (2019: 22,0 Mio. Euro) zurück.Im Geschäftsfeld Solutions war im ersten Halbjahr 2020 ein Umsatzrückgang auf 157,8 Mio. Euro (2019: 189,9 Mio. Euro) zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf die stark rückläufige Mengen im Retail-Transportnetzwerk zurückzuführen ist. Die Ladenschließungen im Einzelhandel und deren nur schrittweise Rückführung sowie die weiterhin bestehende Zurückhaltung der Kunden angesichts der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie belasteten die Entwicklung in erheblichem Ausmaß. Darüber hinaus trugen beendete Kundengeschäfte und der Verkauf eines Standortes der Kontraktlogistik zu dem Umsatzrückgang bei. Angesichts der Entwicklungen verzeichnete das Geschäftsfeld Solutions ein operatives Ergebnis von 1,8 Mio. Euro (2019: 5,5 Mio. Euro).Das Periodenergebnis lag der rückläufigen operativen Ergebnisentwicklung entsprechend zwar mit 12,6 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau (2019: 17,8 Mio. Euro). Aufgrund einer deutlich gesunkenen Bilanzsumme verbesserte sich die Eigenkapitalquote allerdings damit zum 30. Juni 2020 deutlich auf 38,7 %.Der saisonal abhängige Operating Cashflow zeigte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und erreichte 7,3 Mio. Euro (2019: -2,9 Mio. Euro). Die Nettoliquidität betrug zum 30. Juni 2020 45,1 Mio. Euro (2019: 72,9 Mio. Euro). Darin berücksichtigt ist die von der Hauptversammlung beschlossene Ausschüttung an die Aktionäre von insgesamt 10,1 Mio. Euro, was 3,50 Euro pro Aktie entspricht.Im Vergleich zu den Angaben im Jahresfinanzbericht 2019 hat der Logwin Konzern die Prognose für das Ergebnis 2020 angepasst. Aufgrund der nunmehr weltweit zu berücksichtigenden Risiken aus der Covid-19-Pandemie erwartet der Logwin Konzern nunmehr ein gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufiges operatives Ergebnis (EBITA) und dem folgend auch ein deutlich rückläufiges Periodenergebnis.Die vorgenannten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt "Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung" im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2019 entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert und definiert.Der Zwischenbericht des Logwin Konzern zum 30. Juni 2020 ist im Internet zugänglich unter www.logwin-logistics.com.Über die Logwin AGDie Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2019 einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com Sebastian Esser Chief Financial Officer Tel: +352 719690-1112 sebastian.esser@logwin-logistics.comZusatzmaterial zur Meldung:Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=334bc412f68da7c9a8d869ad7c531074 Dateibeschreibung: Logwin_Pressemitteilung_Q2_202031.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 