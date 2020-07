Der IT-Konzern Nemetschek hat Umsatz und operatives Ergebnis im zweiten Quartal trotz Corona-Krise leicht gesteigert und besser als erwartet abgeschnitten.Der Bausoftwareanbieter Nemetschek ist besser als befürchtet durch das zweite Quartal gekommen. Der Umsatz zog im Jahresvergleich dank des Wachstums bei Abo-Modellen um 2,7 Prozent auf 141,6 Millionen Euro an, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Nemetschek hatte vor deutlichen Belastungen des Geschäfts durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...