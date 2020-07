HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 55,70 auf 51,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Umsatzentwicklung bei dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte im dritten Quartal nochmals schwer getroffen werden, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte daraufhin seine Umsatzschätzungen für 2020 und die Folgejahre. Allerdings gebe es aber Anzeichen für einen sich verbessernden Auftragstrend./tih/mis



ISIN: DE0006335003

