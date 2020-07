Der E-Commerce-Riese Amazon hat seinen bisher größten Einsatz von Elektromobilität in Deutschland angekündigt. Das Verteilzentrum in Essen ist mit 340 Ladestationen ausgestattet worden und betreibt täglich über 150 Elektrolieferfahrzeuge. Derzeit hätten acht von elf Lieferpartner in Essen ihre Flotten auf E-Transporter umgestellt, wie Amazon mitteilt. Insgesamt seien 150 elektrische Vans in Essen ...

