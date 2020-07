Trotz Coronapandemie bleiben viele Stellen in Startups unbesetzt. Mehr als die Hälfte gibt an, Schwierigkeiten beim Recruiting zu haben. Wollen immer weniger Leute in Startups arbeiten? Im Schnitt haben Startups rund zwanzig Mitarbeiter. Das hat zumindest eine Umfrage der Bitkom kürzlich ergeben. Was sich bei der Befragung außerdem zeigte: Trotz der Coronapandemie ist jedes zweite Startup auf Personalsuche. Allerdings geben auch mehr als die Hälfte der Startups an, sie hätten Schwierigkeiten, Mitarbeitende zu finden. Nur sechs Prozent aller Startups geben laut der Bitkom an, ...

