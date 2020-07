Der Kärntner Dämmstoff-Hersteller Hirsch Servo AG mit Sitz im Kärntner Ort Glanegg hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Rekordergebnisse bei Umsatz und Betriebsergebnis verzeichnet. Wie Vorstand Harald Kogler am Freitag bei einer Pressekonferenz in Glanegg erklärte, sei er auch für das laufende Jahr optimistisch.Die Hirsch Servo AG beschäftigt an 26 Standorten in acht Ländern 1.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...