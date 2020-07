Unterföhring (ots) -Der Werbemarkt verzeichnet im vergangenen Monat erste positiveTendenzen, der Ausblick für August sieht noch besser aus. Weiterhingefragt bei ProSiebenSat.1 im Juli ist packender und unterhaltsamerContent - egal auf welcher Plattform. Die durchschnittliche Sehdauerim linearen TV liegt in den wichtigsten vermarktungsrelevantenZeitschienen - am Vorabend und in der Prime Time - mit plus 2,4Prozent und plus 6,2 Prozent deutlich über Vorjahr. Die Reichweiteder Pay TV-Angebote der SevenOne Entertainment Group verzeichnetzuletzt ein Plus von über 60 Prozent im Vergleich zu 2019. Und wiewichtig die enge Verschränkung von linearen und digitalen Angebotenist, zeigt die starke Wachstumsrate von 67 Prozent der Video Viewsunserer hbbTV-Angebote im Vergleich zum Vormonat.Erfolgreiche Zusammenarbeit unter dem Dach der SevenOne EntertainmentGroupBetter together! Frische Kreationen und die erfolgreiche Durchführungvon individuellen und plattformübergreifenden Angeboten fürWerbekunden - das gelingt durch die enge Verzahnung derunterschiedlichen Bereiche unter dem Dach der SevenOne EntertainmentGroup. Jüngstes Beispiel: die "o2 Music Hall". Die SevenOne AdFactorykonnte den Mobilfunkanbieter o2 als Titelsponsor für ein neuesMusik-Talkformat auf ProSieben gewinnen. Und das in einem Sommer, indem die reguläre Konzertsaison coronabedingt weitgehend ins Wasserfällt. Das Besondere: o2 ist auch Teil des redaktionellen Konzeptes.Am Ende jeder Sendung werden aktuelle Ausschnitte aus Live-Konzertender portraitierten Künstler gezeigt. o2 selbst streamt die "PriorityConcerts" live im Juli und August. Die 'o2 Music Hall' zeigt, wiedurch attraktive Produkte Marken immer wieder neu erlebbar werden -und das plattformübergreifend und ortsunabhängig.Perfektes Teamwork gelingt auch Studio71, gemeinsam mit SevenOneMediaund SevenOne AdFactory, bei der Umsetzung seines bislang größtenAuto-Deals der vergangenen Jahre: Für Toyota hat Studio71 mit derAgentur The&Partnership eine aufmerksamkeitsstarke und interaktiveInfluencer-Battle-Kampagne mit Sarah Lombardi und Riccardo Simonettikonzipiert. Diese Beispiele zeigen, wie eng und effektiv dieverschiedenen Bereiche der SevenOne Entertainment Group - von derKonzeption und Künstlerakquise über die Produktion bis hin zurAusspielung auf den unterschiedlichen Plattformen - zusammenspielen.Die Nachfrage der Werbekunden nach individuellenKommunikationslösungen ist groß. Weiter kreative Projekte sindbereits in Planung.Die Senderfamilien im ÜberblickSAT.1 mit starken Serien und toller Daytime / Rekordmonat für SAT.1GOLDWachstum im Vergleich zum Vormonat und Vorjahresmonat: SAT.1 erzieltim Juli 7,6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Sehr gute Werte gab esin der Daytime u.a. für "Klinik am Südring" (bis zu 16,7 % MA) und"Auf Streife - Die Spezialisten" (bis zu 14,8 % MA). Ebenfallserfolgreich liefen die US-Serien am Donnerstag sowie die Spielfilmeam Wochenende. Und auch die zweiteilige Doku "Mütter machen Porno"sowie die dazugehörige kommentierte Schnittfassung des Films "VanillaX" trafen den Nerv der Zuschauer. SAT.1 GOLD erwischt einenTraum-Juli und stellt einen neuen Rekord auf: Mit 1,9 ProzentMarktanteil (Z. 14-49 J.) lief es so gut wie noch nie (F. 40-64 J.:3,2 % MA)! Ausblick: Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wird in derPrime Time live geheiratet, Luke Mockridge präsentiert acht neueFolgen seiner "Greatnightshow", "The Voice of Germany" feiertJubiläum und Big Brother ist bereit für das Sommer-Event des Jahres.Drei Wochen inklusive einer Woche tägliche Prime-Time-Show plusumfangreiches Digital-Paket: Mehr "Promi Big Brother" gab es noch nie- ab Freitag, 7. August 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1!ProSieben und ProSieben MAXX blicken im Juli auf solide ZahlenDie Kombination aus einer schwachen Daytime und einer an vielenStellen überzeugenden Prime Time bringt ProSieben einen Marktanteilvon 8,4 Prozent (Z. 14-49 J.). Insbesondere die Prime Time am Montagkonnte der Sender mit der "Die! Herz! Schlag! Show!" deutlichaufwerten.ProSieben MAXX überzeugt mit 1,6 Prozent Marktanteil im Juli.Für die nächsten Monate erwarten beide Sender mehr Highlights dennje: Gemeinsam zeigen sie die NFL, dank ranNFL die am stärkstenwachsende TV-Sportart in Deutschland. ProSieben freut sich zudem aufseine großen Showmarken: "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet am 8.September. Dazu kommen die neue Show "FameMaker", vier Ausgaben"Schlag den Star", "The Masked Singer", "The Voice of Germany" und"Das Duell um die Welt: Team Joko gegen Team Klaas" - live.Kabel Eins feiert besten Juli seit sieben JahrenKabel Eins bestätigt mit 5,6 Prozent Monatsmarktanteil erneuteindrucksvoll seine Top-Form. Der Sender liegt damit 0,4Prozentpunkte über dem Vorjahresmonat und feiert den erfolgreichstenJuli seit sieben Jahren. Die digitalen Video Views steigen auf knapp30 Millionen. Quotenkönige des Monats: Peter Giesel legt mit "AchtungAbzocke" eine phantastische Erfolgsserie mit bis zu 8,6 Prozent hin.Das "K1 Magazin" markiert mit 9,6 Prozent einen Bestwert seit 2013.Frank Rosin startet erfolgreich seinen Kampf gegen Corona-Pleiten inder Gastronomie. Weiterhin begeistern auch Kultfilm-Klassiker wie"Jagd auf Roter Oktober" (Z. 14-49 J.: 9,5 % MA) die Zuschauer.Ferienprogramm im August bei Kabel Eins: Erst wird gefeiert - 1000.Sendung von "Mein Lokal, Dein Lokal" und 20 Jahre "Abenteuer Leben amSonntag" - dann geht's ins Zeltlager mit "Yes we camp!" (ab 9.8.) undzum Abschluss in den Erziehungsurlaub bei "Ab ins Kloster!" (ab20.8.). Auch Kabel Eins Doku bleibt in Höchstform und zum dritten Malin Folge auf dem Rekordniveau von 1,2 Prozent.Bester Juli für sixxQuoten-Hoch: Mit starken 1,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) holtsixx den besten Juli in der Sendergeschichte (F. 14-39 J.: 2,0 % MA).Erfolg auch digital: Bei den Video Views legt sixx im Vergleich zumVormonat um 43 Prozent zu. Im TV räumte vor allem "Charmed" in derDaytime ab - beste Voraussetzungen für den Start der zweiten Staffeldes neuen "Charmed" ab dem 13. August um 20:15 Uhr. Bereits einen Tagvorher am 12. August gibt's erstmals Paula live in der Prime Time mit"Paula kommt - Der Live Talk". Und ab dem 7. August begleitet sixxdas SAT.1-Sommer-Event "Promi Big Brother" drei Wochen lang mit einertäglichen Live-Ausgabe der "Late Night Show".Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK |videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Media Insights &Analytics; Business IntelligenceErstellt: 31.07.2020 für den Zeitraum 01.07.-30.07.2020; vorläufiggewichtet: 27.07.-30.07.2020; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutiveNutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe derSendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von derSumme der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. AlleMarktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49Jahre.Quelle Digital: AGOF UU: Basis: 16+ | AGOF Daily Digital Facts |Erstellt: 28.07.2020 für den Zeitraum 01.07.-27.07.2020 und 2019;Video Views: für den Zeitraum 01.07.-27.07. für 2020 und 2019;ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceKontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRStrategy, Digital & SalesSusanne Lang+49 89 9507-1183Susanne.Lang@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/4667211