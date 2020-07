Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sieht aufgrund der politischen Lage in der Türkei einen EU-Beitritt des Landes in den nächsten 15 bis 20 Jahren als ausgeschlossen an.Nach Informationen der Nachrichtenagentur EU-info.de sagte er der "Welt' von heute, dass die gravierenden Menschenrechtsverletzungen in der Türkei verhindern, dass man überhaupt noch darüber nachdenkt, den EU-Beitritt der Türkei auch nur im Hinterkopf zu haben. Er gehe davon aus, dass die Türkei in den kommenden 15 bis 20 Jahren keinesfalls der EU beitreten wird.Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass bei der Neuaufnahme von Staaten in die EU Einstimmigkeit aller EU-Mitglieder notwendig ist, wird diese für die Türkei mehr als unwahrscheinlich.

