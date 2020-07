Im Jahr 2020 schüttet die börsennotierte Erste Group keine Dividenden an ihre Aktionäre aus. Solange es eine solche Empfehlung der Aufsicht gebe, werde es zu keiner Auszahlung kommen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es irgendwann im Jahr 2021 kumuliert Dividenden für die beiden Geschäftsjahre 2019 und 2020 geben wird, erläuterte der Vorstand der Erste Group am Freitag in einer Online-Konferenz."Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...