KENILWORTH (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal weniger umgesetzt als im Vorjahr, die Gewinne aber trotzdem gesteigert. Die Zahlen fielen besser aus als erwartet. Zudem zeigte sich der Konzern am Freitag für das Gesamtjahr wieder etwas optimistischer als zuvor. Die Aktie gewann vorbörslich mehr als 3 Prozent.



Der Umsatz sank in den Monaten April bis Mai um 8 Prozent auf knapp 10,9 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Hier machten sich niedrigere Medikamentenverkäufe im Zuge der Pandemie bemerkbar, hieß es. Unter dem Strich verdiente Merck & Co mit 3 Milliarden Dollar 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 6 Prozent auf 1,37 Dollar.



Merck habe bereit im Quartalsverlauf eine Erholung verspürt, hieß es. Für das Gesamtjahr zeigte sich das Unternehmen daher wieder zuversichtlicher und erhöhte seine Prognosen. So erwartet das Management nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,63 bis 5,78 Dollar sowie einen Umsatz von 47,2 Milliarden bis 48,7 Milliarden Dollar. Erst Ende April hatte Merck seinen Ausblick wegen des Coronavirus gesenkt. Das Unternehmen arbeitet derzeit an Impfstoffen gegen Covid-19. Das Programm soll beschleunigt werden./nas/fba

