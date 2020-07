Seoul (ots/PRNewswire) - In Partnerschaft mit der Premium-Marke bietet Suckling Expertentipps zur Lagerung und Verkostung von WeinenLG SIGNATURE, Hersteller von Ultra-Premium-Haushaltsgeräten, stellte kürzlich den neuen LG SIGNATURE Weinkühlschrank vor. Gemeinsam mit James Suckling, Markenbotschafter und weltbekannter Weinkritiker, weist die Premium-Marke den Verbrauchern nun den perfekten Weg, damit sie ihre eigene Wein-Reise beginnen können.Die Bedeutung der richtigen LagerungSeit mehr als vier Jahrzehnten betont Suckling als Sammler, Kritiker und Genießer von Weinen, wie wichtig die richtige Lagerung ist, um Weine zu schützen und zu erhalten. In seinen Augen sind das Design und die technischen Möglichkeiten des LG SIGNATURE Weinkühlschranks ideal geeignet, um Wein bestmöglich zu lagern. Der Weinkühlschrank bietet optimale Bedingungen und ist gleichzeitig ein optisches Highlight.Die Schwankungen von Temperatur und Feuchtigkeit sollten auf ein absolutes Minimum beschränkt sein. Dies erreicht der LG SIGNATURE Weinkühlschrank bestens mithilfe von Optimal Humidity Control1 und Multi Temperature Control. Durch die Multi Temperature Control-Technologie können die Weine auf unterschiedlichen Temperaturstufen gelagert werden. Jedes Regal bietet optimale Bedingungen, um Weine zu erhalten, wie beispielsweise eine konstante Temperatur zwischen 15 und 18 Grad Celsius2. Laut Suckling sind dies die erforderlichen Bedingungen, um eine vorzeitige Alterung des Weins zu vermeiden. Der Weinkühlschrank verfügt über ein horizontales Regalsystem, das die Austrocknung der Korken verhindert und Platz für 65 Weinflaschen bietet. Zusätzlich verhindert die Vibration Control-Technologie von LG, dass sich die gelagerten Flaschen bewegen - ein weiterer entscheidender Faktor zum Schutz des Geschmacks und der Eigenschaften des Weins.Des Weiteren betont Suckling, wie wichtig es ist, die Lichteinwirkung auf die Weinsammlung zu begrenzen. Das leistet der LG SIGNATURE Weinkühlschrank dank einer dreifach verspiegelten Glastür: die Flaschen sind so vor dem UV-Licht geschützt. Der Einfachheit halber ist die Tür mit InstaView ausgestattet, sodass Nutzer sehen können, was sich im Inneren befindet, ohne die temperatur- und feuchtigkeitskontrollierte Umgebung des Weinkühlschranks zu stören.Vorbereitungen für das Wein-ErlebnisUm ein "großartiges Wein-Erlebnis" zu schaffen, ist Suckling der festen Überzeugung, müsse man sich genau überlegen, wann, wo und mit wem man Wein teilen und genießen möchte. Durch diese Überlegungen zu Ort, Gesellschaft, Essen und sogar der Tageszeit ist es laut Suckling möglich, den Genuss des servierten Weins zu steigern und unvergessliche Erlebnisse zu kreieren. Suckling organisiert oft Verkostungen zu bestimmten Themen und freut sich, seine neuesten Entdeckungen dabei mit Freunden, Familie und anderen Weinliebhabern zu teilen.Für Suckling bedeutet ein großartiges Wein-Erlebnis, dass all seine Gäste glücklich und entspannt und zufrieden mit der Weinauswahl sind.Den Wein richtig servierenSuckling betont auch, dass Wein immer in qualitativ hochwertigen Gläsern und mit der richtigen Temperatur serviert werden sollte. Er führt weiter aus, dass Menschen oft den Fehler begehen, die falschen Gläser zu verwenden und "Weißwein zu kalt und Rotwein zu warm zu servieren". Dadurch könnten jedoch das Aroma und die charakteristischen Geschmacksnoten abstumpfen, um deren Perfektion sich der Winzer so sehr bemüht hat.Als Markenbotschafter von LG SIGNATURE nahm James Suckling an dem virtuellen Notes from the Cellar-Event teil, mit dem der US-Marktstart des LG SIGNATURE Weinkühlschranks gefeiert wurde. Während des Events verriet der versierte Experte einige seiner besten Tipps für die Verkostung und den Genuss verschiedener Weinsorten.Darüber hinaus präsentierte er eine Liste von zwölf Flaschen, die sich weder Liebhaber noch Anfänger auf ihrer Wein-Reise entgehen lassen sollten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.LGSIGNATURE.com (http://www.LGSIGNATURE.com).1. Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen Testmethoden von LG zur Messung der durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit im Weinlagerfach. Gilt für das LGE-Modell LSR200W. Ohne Belastung und bei einer Temperatureinstellung von 11 Grad Celsius. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es Abweichungen geben.2. Der Champagner-Modus stellt die optimale Temperatur für die Lagerung automatisch ein. Eine manuelle Temperaturregelung ist nicht möglich. Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE.