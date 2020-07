Gesamtstimmrechte gemäß § 41 WpHG München (pta031/31.07.2020/13:22) - Veröffentlichung 1. Angaben zum Emittenten Philomaxcap AG Innere Wiener Str. 14, 81667 München, Deutschland 2. Art der Kapitalmaßnahme Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 31.07.2020 3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte 1.407.234 (Ende) Aussender: Philomaxcap AG Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 5457 8550 E-Mail: info@philomaxcap.de Website: www.philomaxcap.de ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in München [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596194520880 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2020 07:22 ET (11:22 GMT)





