Nach den guten Zahlen für das zweite Quartal haben viele Analysten ihre Kursziele für die Daimler-Aktie nach oben geschraubt. Dennoch hat es die Aktie nicht geschafft, die 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. In einem schwachen Marktumfeld fiel die Aktie wieder zurück. Wo liegen die nächsten Unterstützungen?In einem schwachen Gesamtmarkt musste die Daimler-Aktie am Donnerstag deutlich Federn lassen. Am Freitag stabilisiert sich das Papier bei rund 38,40 Euro. Auch die Zahlen der Konkurrenten ...

